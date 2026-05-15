Gold Cleaning Tips: ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ಯಾ? ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕಾ? ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ!
Gold Cleaning: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಕಳೆಗುಂದಿದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸತರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು!
ಶಾಂಪೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹನಿ ಬೇಬಿ ಶಾಂಪೂ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಟರೆ, ಕೊಳೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ರಸದ ಟ್ರಿಕ್
ಟೊಮೆಟೊ ರಸಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಗುಣವಿದೆ. ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದರೆ, ಚಿನ್ನ 'ಥಳ ಥಳ' ಎಂದು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ!
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ
ತುಂಬ ದಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾದ ಒಡವೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಒಡವೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದರೆ, ಹಳೆಯದು ಹೊಸತರಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯ ಟಚ್
ಒಡವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಒರೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನ. ಇದು ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಹೊಳಪಾದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು
ನಗದು ಇಡುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 'ಚಾಕ್ ಪೀಸ್' ಇಡಿ. ಅದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಆಭರಣಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.