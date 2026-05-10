30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು, ಆ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನ ಬಂಗಾರ ಈ 3 ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞ ಫಣಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರು 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸರಣಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೇ ನಿಜವಾದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪುರೋಹಿತ ಫಣಿ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, 30 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 30 ರ ನಂತರ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ಥಿರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.