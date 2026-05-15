ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಮಿನಿಮಲ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹಗುರವಾದ ಮೂಗುತಿ ನಿಮಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಟ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮೂಗಿನವರಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ದಳಗಳಿರುವ ಈ ಬಂಗಾರದ ಮೂಗುತಿ 0.5 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹರಳಿನ ಬದಲು ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬಂಗಾರದ ಈ ಲಾಂಗ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಎಥ್ನಿಕ್ ವೇರ್ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೂಗುತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿರುವ ಈ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ 15 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಚಿಕ್ಕ ಹರಳಿನ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಪೆಟಲ್ ಶೇಪ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ 40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಮೂಗುತಿಗಳು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ.
