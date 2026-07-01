best footwear: ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರುವ ಭಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್, ಸೇರಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಸೂಕ್ತ!
ಮಳೆಗಾಲ ಎಂಬುದು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದರೂ, ಆಫೀಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರಿಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಾರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವ, ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಐದು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಹೀಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್!
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಬ್ಲಾಕ್-ಹೀಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಅಗಲವಾದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒದಗಿ ಮತ್ತು ಜಾರಿಬೀಳುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ಲಾಕ್-ಹೀಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲದೇ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಲೂಫರ್ಸ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ!
ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು-ನಿರೋಧಕ ಲೂಫರ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಉತ್ತಮ ಪಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಒದ್ದೆಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ನ್ನು ಅಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಲೂಫರ್ಗಳು ಜಾರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ನಡಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು, ಕಂದು ಅಥವಾ ಬೀಜ್ ಲೂಫರ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ಲಿಪ್-ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಬೇಕೆ?
ಅಕಸ್ಮಾತ ದೀರ್ಘ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಲಿಪ್-ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಈ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ತೆಗೆಯಲು ಸುಲಭ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ರಬ್ಬರ್ ಹಿಡಿತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನೀರು-ನಿರೋಧಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್-ಆನ್-ಬ್ಯಾಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಲಾಭ?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಕ್ಲೋಸ್-ಟೋ ಸ್ನೀಕರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಹಗುರವಾದ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಡುತ್ತವೆ. ಸ್ನೀಕರ್ಗಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಜಾರಿಬೀಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಗಾಢ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಗುಡ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುವ ರಬ್ಬರ್ ಸೋಲ್ ವೆಜ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್!
ಕಚೇರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಲು ಟ್ರೇಡಿಷನಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದರೆ, ರಬ್ಬರ್-ಸೋಲ್ಡ್ ವೆಡ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಗುಡ್ ಛಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಆಂಟಿ-ಸ್ಲಿಪ್ ಅಡಿಭಾಗಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಡಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರಾಮದಾಯಕ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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