ಆಂಧ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಿಂಡಿ 'ದಿಬ್ಬ ರೊಟ್ಟಿ'ಯನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ನೀರಿನ ಲೋಟ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನದಿಂದ ಇದು ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.16): ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ 'ದಿಬ್ಬ ರೊಟ್ಟಿ' ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ತಿಂಡಿ. ಇದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸವಿಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೋಟ ಅಥವಾ ದೋಸೆಯಂತಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ (Super Crispy) ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೃದುವಾಗಿ, ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ (Fluffy) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ! ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ನೀರಸ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 'ದಿಬ್ಬ ರೊಟ್ಟಿ' ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಶನ್. ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಧಾನವೇ ಇದನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ತಿಂಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುರಿದು, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಸಣ್ಣ ಲೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಈ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹೊರಪದರವು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾಲರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಿರಿ: 'ದಿಬ್ಬ ರೊಟ್ಟಿ' ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷ?
ದಿಬ್ಬ ರೊಟ್ಟಿಯು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಯಾರಿಕಾ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉತ್ತಪ್ಪಂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೊಟ್ಟಿಯ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲು ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಡೋನಟ್ ಮಾದರಿಯ ಆಕಾರ (Ring Shape) ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ನಾದದೆ ಕೇವಲ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡುವ ರೊಟ್ಟಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು (ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು) – 2 ಕಪ್
- ಎಣ್ಣೆ – 3 ರಿಂದ 4 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
- ಜೀರಿಗೆ – 1 ಸಣ್ಣ ಚಮಚ
- ನೀರು – ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ದಿಬ್ಬ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ರೆಸಿಪಿ
- ಮೊದಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆಯ ದಪ್ಪನೆಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿರಬೇಕು).
- ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ತಳವಿರುವ ಕಡಾಯಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿಸಿ (Low Flame), ಕಡಾಯಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ದಪ್ಪಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೋಸೆಯಂತೆ ಹರಡಬಾರದು, ದಪ್ಪಗೇ ಇರಬೇಕು.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ (Hole) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿಯು ಒಳಭಾಗದಿಂದಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಉದುರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ನಂತರ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಭಾಗವು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ರೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಉಬ್ಬಿದಂತೆ ಕಂಡಾಗ, ಇಕ್ಕಳದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಈಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ (ತಿರುಗಿಸಿ), ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯೂ ಲಘು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ದಿಬ್ಬ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಆಂಧ್ರ ಶೈಲಿಯ ದಿಬ್ಬ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ನೀಡಿ.