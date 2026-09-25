ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕೇವಲ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!
Switch board cleaning: ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ, ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವ ಭಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಈ ಎರಡು ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಳಸಿ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವ ಭಯ
ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವ ಭಯ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಕೈಯ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀರು, ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಳಸಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ (Electric Shock) ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಳಸಿ
ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಳಸಿ
ನೀರಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ 2 ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹತ್ತಿ (Dry Cotton).
ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ (Talcum Powder).
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ 1-2 ಚಿಟಿಕೆ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಉದುರಿಸಿ. ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡುವಂತೆ ಲಘುವಾಗಿ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹತ್ತಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಲಘುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒರೆಸಿ. ಸಾಕೆಟ್ ರಂಧ್ರಗಳ ಒಳಗೆ ಪೌಡರ್ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಪೌಡರ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಕೊಳೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಪೌಡರ್ ಏಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ?
ಪೌಡರ್ ಏಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ?
ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ (Non-conductive), ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವ ಭಯವಿಲ್ಲ.
ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಲುಕ್!
ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಲುಕ್!
ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಣ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಣ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಒರೆಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕಲೆ, ಜಿಡ್ಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿದರೂ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಿಚ್ (Main MCB) ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ 100% ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್
ಅತಿಯಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಸ್ವಿಚ್ಗಳ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಗ್ ಸಾಕೆಟ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಜಾಮ್ ಆಗಲು ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಒಣ ಪೌಡರ್ನಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.
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