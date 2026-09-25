ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಳಿತಾಗುವುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಭಾದ್ರಪದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಾಳೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಿಂದ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ವರೆಗೂ ಪಕ್ಷವಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರು, ದೇವರು ಮತ್ತು ಶುಭ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರೂ, ಕರೆಯಲು ಬೇರೆಯ ಹೆಸರುಗಳೇ ಇಡುವುದು ಇದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ನೆನಪಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಹಳತು ಎನ್ನಿಸಿದರೂ, ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಳಿತಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಕಂದನಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಆರ್ಯ — ಉದಾತ್ತ ಸ್ವಭಾವದ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಆದಿತ್ಯ — ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನ ಹೆಸರು. ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನಂತ — ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದವನು. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಶುಮಾನ್ — ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಸರು.
ಪಿತಾಮಹ — ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪೂರ್ವಜ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಬಳಸುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದ.
ದೇವಾಂಶ — ದೇವರ ಭಾಗ.
ಮಾಧವ — ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು.
ರಾಘವ — ರಘು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಸರು.
ವಿಷ್ಣು — ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಕ್ಷಕನಾದ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರು.
ಸೂರ್ಯಾಂಶು — ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಭಾಗ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೇಯಂಶ್ — ಉದಾತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಶುಭದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಸರು.
ವೇದಾಂತ್ — ವೇದಗಳ ಅಂತಿಮ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.
ವಂಶ್ — ಕುಲ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವವಳು.
ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ
ಆರಾಧ್ಯ — ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ, ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವಳು.
ಅದಿತಿ — ದೇವರುಗಳ ತಾಯಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಹೆಸರು; ಅಪರಿಮಿತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಅನ್ವಿತಾ — ಸಂಪರ್ಕಿತ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಸರು.
ವೈಷ್ಣವಿ — ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ; ದೇವಿಯ ಒಂದು ರೂಪದ ಹೆಸರು.
ಜಾನಕಿ — ತಾಯಿ ಸೀತೆಯ ಹೆಸರು.
ರಾಧಿಕಾ — ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ರಾಧೆಯ ಹೆಸರು.
ಸೀತಾ — ತಾಯಿ ಸೀತೆಯ ಹೆಸರು, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಇಶಾನಿ — ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಹೆಸರು.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ — ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆ.
ಗೌರಿ — ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಹೆಸರು.
ವೇದಿಕಾ— ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ; ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾ— ನಂಬಿಕೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ.