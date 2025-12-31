N95 Masks: ಒಂದೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸ್ಬೋದು?, ತೊಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ತೊಳೆಯಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ?. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮರುಬಳಕೆ(Recycling) ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ.
N95 ಮಾಸ್ಕ್
ಮಾಲಿನ್ಯ, ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. N95 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಗೆಟುಕುವುದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಳಸ್ಬೋದು?
ಈ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹100. ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂದೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತೊಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು?
ನೀವು ಒಂದೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಐದು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತೊಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಾಗಾದರೆ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ತೊಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ವರದಿಗಳು ನೀವು ಪ್ರತಿ 3-4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದು ವಿಧಾನ
ಈ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ..
ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಂಜು ಗುಂಜಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
