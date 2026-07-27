ನೆನಪಿದೆಯೇ ಆ ಶಾಲೆಯ ದಿನಗಳು? ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಲ್ಲದ ಕಡ್ಲೆ ಮಿಠಾಯಿ! ಆ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಮಿಠಾಯಿಗಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ..
ಅಂಗಡಿ ಶೈಲಿಯ 'ಕಡ್ಲೆ ಮಿಠಾಯಿ' ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ! ಮಕ್ಕಳ ಫೇವರಿಟ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಫುಡ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ…
ನೆನಪಿದೆಯೇ ಆ ಶಾಲೆಯ ದಿನಗಳು? ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಲ್ಲದ ಕಡ್ಲೆ ಮಿಠಾಯಿ! ಆ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಮಿಠಾಯಿಗಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅಲ್ವಾ? ಇಂದಿಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೊದಲು ಕೈ ತೋರಿಸುವುದೇ ಈ 'ಪೀನಟ್ ಚಿಕ್ಕಿ'(Peanut chikki)ಗೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರೋದು ಯಾಕೆ? ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ರುಚಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಸೂಪರ್ ಮಾಮ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾಡ್' ಆಗಬಾರದು?
ಬನ್ನಿ, ಥೇಟ್ ಅಂಗಡಿಯಷ್ಟೇ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಟದಂತೆ ಕಡ್ಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡುವ ಆ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್' ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಂದು ಬಿಚ್ಚಿಡೋಣ!
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
ಕಡಲೆಕಾಯಿ: ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ (ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿರಲಿ)
ಬೆಲ್ಲ: 200 ಗ್ರಾಂ (ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ)
ತುಪ್ಪ: ಸ್ವಲ್ಪ (ಕೈಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಘಮಕ್ಕೆ)
ನೀರು: ಪಾಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ತಯಾರಿಸುವ ರೋಚಕ ಹಂತಗಳು:
ಹಂತ 1: ಕಡಲೆಕಾಯಿಯ ಕಸರತ್ತು!
ಮೊದಲು ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಿ. ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸೀದರೆ ಮಿಠಾಯಿ ಕಹಿ ಆಗುತ್ತೆ! ಅದು "ಚಟಪಟ" ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗಮಗಮ ಎನ್ನಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ. ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪಲ್ಸ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ಅದು ಪುಡಿ ಆಗಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೀಜಗಳಿರುವಂತೆ ಇರಲಿ.
ಹಂತ 2: ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದ ಪರೀಕ್ಷೆ! (ಇದೇ ಅಸಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್)
ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ನೊರೆ ಬರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಹನಿ ಪಾಕವನ್ನು ಆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದೆ, ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದರೆ "ಟಕ್" ಎಂದು ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ 'ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟೈಲ್' ಕಡ್ಲೆ ಮಿಠಾಯಿಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಕ!
ಹಂತ 3: ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಬಿಡದಂತೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಪ್ರತಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಹಂತ 4: ಆಕಾರ ನೀಡುವ ಆಟ!
ಈಗ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ (ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಹುಷಾರು!). ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹರಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಚೌಕಾಕಾರ ಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮಣೆ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ಲಟ್ಟಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 5: ತಾಳ್ಮೆಯ ಫಲ!
ಇದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದರೆ, ಗರಿಗರಿಯಾದ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕಟಕ್ ಎನ್ನುವ ಕಡ್ಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ? ಕೇವಲ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇದು ಬರೀ ರುಚಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ? ಇವತ್ತೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ!
ಸಲಹೆ: ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಗೋಡಂಬಿ ಚೂರುಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು! ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಲಿ ಮಜಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡಿ!