ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಐಡಿಯಾ; ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್
ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಸುರಿ ಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ವುಡನ್, ಮಾರ್ಬಲ್, 3D, ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಹಾಗೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ.
ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರೆಂಡ್
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಚಾಯ್ಸ್
ಲಕ್ಸುರಿ ಟಚ್
3D ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್
3D ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬಿದ ಮಾದರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕಿಚನ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮಿರರ್ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್
ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್
ನೀವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
