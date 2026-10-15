ಹಿನಾ ಖಾನ್ನಿಂದ ತಾಹಿರಾ ಕಶ್ಯಪ್ವರೆಗೆ.. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದ 7 ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಿವರು!
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದ 7 ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಿವರು!
ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಥೆಯವರೆಗೆ, ಈ ನಟಿಯರ ಜರ್ನಿ ನಮಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದ 7 ನಟಿಯರ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಿನಾ ಖಾನ್
ಜೂನ್ 2024ರಲ್ಲಿ, ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಹಿನಾ ಖಾನ್ ತಮಗೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಎದುರಾಗುವ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ
'ಪರ್ದೇಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಹಿರಾ ಕಶ್ಯಪ್
ನಟ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಾಹಿರಾ ಕಶ್ಯಪ್, 2018ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಡಕ್ಟಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಇನ್ ಸಿಟು (DCIS) ಎಂಬ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 2026ರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರುಕಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಗಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮುಮ್ತಾಜ್
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 2002ರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ (ರೇಡಿಯೇಶನ್) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಛವಿ ಮಿತ್ತಲ್
ನಟಿ ಛವಿ ಮಿತ್ತಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅವರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಗುಫ್ತಾ ಅಲಿ
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶಗುಫ್ತಾ ಅಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಎದುರಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಥೆ ಎತ್ತಿತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೌತಮಿ ತಡಿಮಲ್ಲ
ನಟಿ ಗೌತಮಿ ತಡಿಮಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯರಂತೆಯೇ ಇವರ ಕಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ: ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಗಂಟು, ಮೊಲೆತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ತಪಾಸಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು.
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