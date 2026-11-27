ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ವಿ ದಿ ವುಮೆನ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಹಾಗೂ ‘ಮೊಜೋ ಸ್ಟೋರಿ’ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಬರ್ಖಾ ದತ್ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಹಾಗೂ ‘ಮೊಜೋ ಸ್ಟೋರಿ’ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಬರ್ಖಾ ದತ್, ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ವಿ ದಿ ವುಮೆನ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ ಬರ್ಖಾ ದತ್ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂದ್ರಾದ ಬಾಲ ಗಂಧರ್ವ ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬರ್ಖಾ ದತ್ ಆಯೋಜಿಸಿ, ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ‘ವಿ ದಿ ವುಮೆನ್’ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಉತ್ಸವವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಗುಣವಿದು!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮರೂನ್ ಬಣ್ಣದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಸೌಂದರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಚಿತ್ರರಂಗ ರೂಪಿಸುವ ಮಾನದಂಡವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಈ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ಖಾ ದತ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ‘ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ’ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕೃತಕತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಬರ್ಖಾ ದತ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಇನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ, ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೇರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ಖಾ ದತ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.