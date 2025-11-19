ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗಿಟ್ಟರೆ ವಾರವಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
How to store bananas: ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಕಾರಣ ಅವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಎಥಿಲೀನ್ ಎಂಬ ಅನಿಲ. ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು 10–15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಇಬ್ಬರೂ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಒಂದೇ ಗೊಂಚಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಾದರೆ ಉಳಿದವು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೊಂಚಲಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.
ನೇತುಹಾಕಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ನೇತು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದ ಬ್ಯಾಗ್
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬೇಗ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಒಂದು ಸೇಬು ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಿ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ
ಈಥಿಲೀನ್ ಅನಿಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕಾಂಡದ ಬದಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ಲಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ (Cling film) ನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು 4–6 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವು ಬೇಗನೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
2-3 ತಿಂಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ
ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ. ಅವು 2-3 ತಿಂಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಮೂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈಗಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.