ಶೂಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲವಾ? ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಸಲಹೆಗಳು
ಶೂಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೇ? ಅಥವಾ ಶೂಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಶೂಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆಯೇ ಹೊಸದರಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
How to Remove Smell from Shoes Permanently
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
ವಿನೆಗರ್ (Vinegar Solution)
ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ (Rubbing Alcohol)
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡಿ: ಶೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಸಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ: ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿ (ಕಾಟನ್) ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಬೆವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದ ಸಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಮತ್ತೆ ಧರಿಸಬೇಡಿ.
ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಳಸಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಜೋಡಿ ಶೂ ಧರಿಸುವ ಬದಲು, ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಶೂಗಳು ಒಣಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಶೂಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು, ಒಳಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಶೂಗಳು ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ 'ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್' ಮಾಡಿಸುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.