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ಅಪರ್ ಇಯರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್: ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್

fashion Jun 15 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:chat GPT
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ಟಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್

ನೀವು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪ್ರೇರಿತ ಸ್ಟಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಮೇಲಿನ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

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ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಕ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಬಹುದು.

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ಕಮಲದ ಡಿಸೈನ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಟಾಪ್ಸ್

ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಮಲದ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ & ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮುತ್ತುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

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ಡೈಮಂಡ್ ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಟಡ್

ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೈಮಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಿ ಜೊತೆ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಟಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಹಸಿರು ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಬಾಲಿ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಮಲ್ಟಿ-ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

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ಎಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಎಲೆ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಅಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎಲೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ಆಭರಣವು ಕಿವಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಸ್ಟಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಸ್ಟಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  

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ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಡ್‌ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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