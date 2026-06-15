ನೀವು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪ್ರೇರಿತ ಸ್ಟಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಮೇಲಿನ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಕ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಬಹುದು.
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಮಲದ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ & ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮುತ್ತುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೈಮಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಿ ಜೊತೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಟಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಹಸಿರು ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಬಾಲಿ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಮಲ್ಟಿ-ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಎಲೆ ಡಿಸೈನ್ನ ಅಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎಲೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ಆಭರಣವು ಕಿವಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಡ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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