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ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆದು, ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 6 ಸುಂದರ ಕಂಗನ್‌ಗಳು

fashion Jun 15 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram and ai
Kannada

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಗನ್

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಗನ್‌ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಕಾಸೆ ಕೆಲಸದ ಬಳೆಗಳು ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

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ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೆವಿ ಕಂಗನ್

ಈ ಕಂಗನ್‌ಗಳು ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು ಕೂಡ ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 

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ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮೌತ್ ಕಂಗನ್

ಆನೆ ಬಾಯಿಯ ಆಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಕಂಗನ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

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ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬ್ರಾಡ್ ಕಂಗನ್

ಬ್ರಾಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಂಗನ್‌ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಉಡುಪನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

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ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ಕಂಗನ್

ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳಪು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಕಂಗನ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest

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