ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಗನ್ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಕಾಸೆ ಕೆಲಸದ ಬಳೆಗಳು ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಕಂಗನ್ಗಳು ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು ಕೂಡ ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಆನೆ ಬಾಯಿಯ ಆಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಕಂಗನ್ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ರಾಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಂಗನ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಉಡುಪನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳಪು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಕಂಗನ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
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