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ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್: ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಲ್, ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್!

fashion Jun 15 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:chat GPT
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ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಕ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಬಹುದು.

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ಟಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್

ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪ್ರೇರಿತ ಸ್ಟಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಮೇಲಿನ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಡ್‌, ಕೆಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್.

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ಲೋಟಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಟಾಪ್ಸ್

ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಟಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮುತ್ತುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

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ಡೈಮಂಡ್ ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಟಡ್

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ / ಡೈಮಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಿ ಜೊತೆ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಸ್ಟಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ, ಹಸಿರು ಕಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಬಾಲಿ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಮಲ್ಟಿ-ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

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ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎಲೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ಆಭರಣವು ಕಿವಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಸ್ಟಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಸ್ಟಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಿನ್, ಕೆಳಗೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಧರಿಸಿ.

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ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್

ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಬಾಲಿ, ಕೆಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಡ್‌ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಸ್ಟ್

Image credits: Pinterest

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