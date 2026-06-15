ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಕ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್, ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪ್ರೇರಿತ ಸ್ಟಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಮೇಲಿನ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಡ್, ಕೆಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್.
ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಟಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮುತ್ತುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ / ಡೈಮಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಿ ಜೊತೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಟಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ, ಹಸಿರು ಕಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಬಾಲಿ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಮಲ್ಟಿ-ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ಎಲೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ಆಭರಣವು ಕಿವಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಿನ್, ಕೆಳಗೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟಡ್ ಧರಿಸಿ.
ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಬಾಲಿ, ಕೆಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಡ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಸ್ಟ್
ಪಕ್ಕಾ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಕಾಣುವ 6 ಕಂಗನ್ಗಳು; ಹಾಕೋಳಿ, ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
Polki Bangles: ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 6 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೋಲ್ಕಿ ಕಂಕಣ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿವು!
Lightweight Earrings: ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆ ಹಗುರವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ: ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ 7 ಬಗೆಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು!
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 6 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್