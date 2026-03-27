ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆದ್ರೂ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಂತೆ AC! ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ; ಈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಸಿ ಅಂದರೆ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು?
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಟಿಲಿಯಾ
ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನ ವರ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕವಿಲ್ಲ
ಸುಮಾರು ₹15,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ 27 ಅಂತಸ್ತಿನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದರ ಭವ್ಯವಾದ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಸ್ನೋ ರೂಮ್, ರಂಗಮಂದಿರ, ಜಿಮ್ ಆರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಎಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
AC ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಡ ತಂಪಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಮುಂಬೈನಂತಹ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಶನರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದರೂ, 27 ಅಂತಸ್ತಿನ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆಯೂ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ
ಅಂಬಾನಿ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ AC ಬದಲಾಗಿ, ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹವಾಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಗೋಚರ ಬಾಹ್ಯ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ,
ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಒಳಾಂಗಣವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದುಬಾರಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಗಳು, ಅಪರೂಪದ ಹೂವುಗಳ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ; ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ - ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಿ, ಗಿಡ, ಹೂವು, ಅಮೃತಶಿಲೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಡೀ ನಿವಾಸದಾದ್ಯಂತ ತಾಪಮಾನವು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
