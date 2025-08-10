ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಂಬಳ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಸತತ ಐದನೇ ವರ್ಷ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2009 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಸಂಬಳವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 2025ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಅವರ ಸಂಬಳ ಶೂನ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ 9,05,941 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (103.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 18ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ
ಆದರೆ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ, ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಇವರಿಗೆ 2025ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಲಾ 2.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 0.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಭಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು 2.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್. 2024ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 1.01 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು.
ಇತರರ ಸಂಬಳ
ಕಂಪನಿಯ ಇತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಿಖಿಲ್ ಮೆಸ್ವಾನಿ ಮತ್ತು ಹಿತಾಲ್ ಮೆಸ್ವಾನಿ ಅವರಿಗೆ ತಲಾ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ. ಪಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ 19.96 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ 2024ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 0.99 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 2025ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ.
ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಳು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ 50.33% ಪಾಲಿನಿಂದ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ 332.27 ಕೋಟಿ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 3,322.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. 2025ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿನಾಂಕ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಭದ್ರತಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.