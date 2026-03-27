ಸಕ್ಕರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದದ್ದೇ. ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲು ಪರ್ಯಾಯ ಏನು ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೀವು ಚಹಾ-ಕಾಫಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸಕ್ಕರ ಬದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪರ್ಯಾಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಶೂನ್ಯ-ಕ್ಯಾಲೋರಿ (zero-calorie) ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಆಧರಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ 200-300 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಕಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಖರ್ಜೂರ ಔಷಧೀಯಗಳ ಆಗರವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲು ಚಹಾಕ್ಕೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಆಗಬಹುದು. ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಇದು, ಕ್ಯಾಲೋರಿ-ಮುಕ್ತ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ 100-250 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಸಿಲಿಟಾಲ್ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಸಿಹಿಕಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ನಗರಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಭೂತಾಳೆ ಸಿರಪ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಭೂತಾಳೆ ಸಸ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (GI) ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ 7 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು; ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ!
Sleep: ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಸಾಕು!
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ 7 ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿರಲಿ
ಪದೇ ಪದೇ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ