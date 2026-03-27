Kannada

ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್, ವಿವಾಹಿತೆಯರ ಆಯ್ಕೆ ಈ 6 ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನ ಬಳಸಿ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರಗಳು ಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ 6 ಉದ್ದನೆಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ. ಇವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿವಾಹಿತೆಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
fashion Mar 27 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:PINTEREST
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉದ್ದನೆಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸದಾ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

Image credits: PINTEREST
ಫ್ಲೋರಲ್ ಲಾಕೆಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್

ಫ್ಲೋರಲ್ ಲಾಕೆಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ವಾರ್, ಎರಡರೊಂದಿಗೂ ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೂಕ ಸುಮಾರು 4-5 ಗ್ರಾಂ ಇರುತ್ತದೆ.
Image credits: INSTAGRAM
ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ನಿಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 35,000 ರಿಂದ 45,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
Image credits: PINTEREST
ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಟಡೆಡ್ ಉದ್ದನೆಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಹರಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ (studded) ಉದ್ದನೆಯ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.

Image credits: PINTEREST
ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಚೈನ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ತೆಳುವಾದ ಸರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Image credits: PINTEREST
ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಲಾಂಗ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್

ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕರಕುಶಲತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: PINTEREST

