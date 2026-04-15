ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿದರೆ, ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ.
ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿ. ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಎಲೆಯಾಕಾರದ (ಲೀಫ್ ಕಟ್) ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳ (ನಗ್) ಸುಂದರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳ (ನಗ್) ಟಚ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ದೂರದಿಂದಲೇ ಶೈನ್ ಆಗ್ತೀರಾ.
ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಹೀಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಹೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ.
ಈ ಗ್ಲಾಸಿ ಹೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ.
