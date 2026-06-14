ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಬಳಸಿ
ಹಳೆಯ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಕೀಲಿಗಳಿಂದಲೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹಳೆಯ ಕೀಲಿಗಳು
ವಿಂಟೇಜ್ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್
ಹಳೆಯ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿ. ಈಗ, ದಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಮೆಟಲ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಿ. ಕೀಲಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ರಿಂಗ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತಂತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹುಕ್ ಜೋಡಿಸಿ. ಈ ವಿಂಡ್ ಚೈಮ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನೇತುಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಯೂತ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೀಲಿಗಳಿಂದ ಹೃದಯಾಕಾರದ ವಾಲ್ ಆರ್ಟ್
ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ DIY ಐಡಿಯಾ. ಮೊದಲು, ಮರದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯದ ಆಕಾರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಹೃದಯದ ಆಕಾರದೊಳಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ವಿನ್ಯಾಸವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿಸಿದಾಗ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಂಟು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು.
ಕೀಲಿಗಳಿಂದ ವೈನ್ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧದ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು, ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯ ಸುತ್ತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುತ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದಾಗ ಅವು ಬಾಟಲಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಬಾಟಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ. ಈಗ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಟ್ಟು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಗೋಳ (sphere) ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಲಿನ (bowl) ಆಕಾರದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೀಲಿಗಳಿಂದ ವಾಲ್ ಸೀನರಿ
ಕೀಲಿಗಳಿಂದ ವಾಲ್ ಸೀನರಿ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಹಳೆಯ ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ದುಂಡಗಿನ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಗದ ಭಾಗವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ. ನಂತರ, ಸೆಂಟರ್ ಪೀಸ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಂಟು ಬಳಸಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಮೊದಲ ಲೇಯರ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ದಟ್ಟವಾದ ನೋಟ ನೀಡಿ. ಇದು ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಹಾಕಿ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ.
ಹಳೆಯ ಕೀಲಿಗಳಿಂದ ಲ್ಯಾಂಪ್
ಈ DIY ಮಾಡಲು, ಲ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಗೋಳಾಕಾರ ನೀಡಲು ಬಲೂನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಅವು ಬಲೂನಿನ ಬಾಗಿದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಬಲೂನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕೀಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ ಇರಬಾರದು. ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ. ಅಂಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಬಲೂನಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
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