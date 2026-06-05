ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗೊ ಹೋಂ ಡೆಕೋರ್ ವಸ್ತು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಇವು ಮನೆಯ ಅಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 6 ಸುಲಭ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನೆಗೆ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಡೆಕೋರ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, ನೀವು 500 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡಬಹುದು.
100-300 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಮನೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಂ, ಬೆಡ್ರೂಂ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ 2-3 ಫ್ರೇಮ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ.
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ. ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಬೋಹೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಕುಶನ್ ಕವರ್ಗಳು ಹಳೆಯ ಸೋಫಾಗೂ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಬಲ್ಲವು. 200 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ 2 ರಿಂದ 4 ಕುಶನ್ ಕವರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಫೇರಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಕೇವಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಇವನ್ನು ಬೆಡ್ ಹೆಡ್ಬೋರ್ಡ್, ಬಾಲ್ಕನಿ, ವಾಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 100-250 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಫಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಶೆಲ್ಫ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. 150 ರಿಂದ 400 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯ.
ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಟ್ರೇ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಶೋಪೀಸ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡಿ. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 300 ರಿಂದ 500 ರೂ. ಒಳಗೆ ಈ ಸೆಟಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಗೋಡೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿದಂತೆ ಕಂಡರೆ ಸೆಲ್ಫ್-ಅಡ್ಹೆಸಿವ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ DIY ಆಯ್ಕೆ. ಮಾರ್ಬಲ್, ವುಡನ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
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