Bisleri Bottle Reuse: ಬಿಸಾಕೋ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಬಾಟಲ್ನಿಂದ ಗೊಂಬೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಆಕಾರದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಿ!
Garden Planters ಹಳೆ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಗೊಂಬೆ, ಬೆಕ್ಕು, ಮೊಲ, ಮೀನು, ಆಮೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ಆಕಾರದ ಸುಂದರ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಗೊಂಬೆ ಆಕಾರದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಗೊಂಬೆ ಆಕಾರದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗೊಂಬೆಯ ಮುಖದಂತೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಣ್ಣು, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮೊಲದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಡಿಸೈನ್
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥೀಮ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮೊಲದ ಆಕಾರದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಿವಿಯ ಆಕಾರ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಬಿಳಿ, ಬೂದು ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊಲದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗೆ ಉದ್ದನೆಯ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿನ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗೆ ಚೂಪಾದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಜ ನೋಟ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪಾಚಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು.
ಮೀನಿನ ಆಕಾರದ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಹಳೆಯ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಮೀನಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಾಟಲಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ (ಫಿನ್) ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀಲಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಬಹುವರ್ಣದ ಪೇಂಟ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು.
ಆಮೆ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ತಯಾರಿಸಿ
ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥೀಮ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಆಮೆ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾ. ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಆಮೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳಿ, ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿರುವ ಗಾರ್ಡನ್ಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪಕ್ಷಿ ಆಕಾರದ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ ಅನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪಕ್ಷಿ ಆಕಾರದ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬದಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಕ್ಷಿಯ ಆಕಾರ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ರೆಕ್ಕೆಗಳಂತೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ನೇತುಹಾಕಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಜಾಗವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
