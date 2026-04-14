ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಕೇಳುತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪಳ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಳು ಮಗುವಿನ ನಗು: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡೋಕೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೇಕು
Bhoot bangla meerut haunted house of meerut ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಸ್ಥಳವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಈ ಬಂಗಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆವರು ಬರುವುದು ಪಕ್ಕಾ.
ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಬಂಗಲೆ ಈಗ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲ ಹಗಲಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ದೆವ್ವದ ಬಂಗಲೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಹತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೆವ್ವದ ಬಂಗಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಮೀರತ್ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ "ಹಾಂಟೆಡ್ ಬಂಗಲೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವಶೇಷ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುವವರೆಗೂ ಈ ಬಂಗಲೆ ಸಬ್-ಏರಿಯಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಸಬ್-ಏರಿಯಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸರ್ಧಾನಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಬಂಗಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಈಗ "ಹಾಂಟೆಡ್ ಬಂಗಲೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಂಗಲೆ ಭಯಾನಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.ತಡರಾತ್ರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸದ್ದು, ಮಿನುಗುವ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಮನೆಯ ಬಳಿ ನೆರಳಿನ ಆಕೃತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಮಹಿಳೆಯ ಅಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ನಗುವನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಂಗಲೆಯ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಜೇಡರ ಬಲೆ, ಬಾವಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳು. ಗೋಡೆಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ ನೆಲವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಂದ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಕೆಲವು ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಆಡಳಿತವು ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಬಂಗಲೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಬಂಗಲೆಯ ಒಳಗೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ, ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಅನೇಕ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಜಾರಿಬೀಳುತ್ತವೆ.
