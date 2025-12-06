- Home
- Life
- ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕುಳಿತು ಟಿವಿ ನೋಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್? 32, 43, 55 ಇಂಚು ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂದ ತಜ್ಞರು..
ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕುಳಿತು ಟಿವಿ ನೋಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್? 32, 43, 55 ಇಂಚು ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂದ ತಜ್ಞರು..
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರಕಾರ, ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಟಿವಿಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನೋಡುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಟಿವಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ವಿಧ (LCD/LED, OLED, QLED) ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಟಿವಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಟಿವಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.
ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 32 ಇಂಚು, 43 ಇಂಚು, 55 ಇಂಚು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀವು ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಟಿವಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಯುಕ್ತ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ 32 ರಿಂದ 43 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿ ಸಾಕು. ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 6 ಅಡಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಟಿವಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಿವಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತಜ್ಞರು 43 ರಿಂದ 55 ಇಂಚಿನ ಟಿವಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 8 ಅಡಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು 55 ಇಂಚುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಟಿವಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು. 55 ಇಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿವಿಗಳನ್ನು 8 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಟಿವಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಮನೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ LCD ಅಥವಾ LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಳಪಿಗಾಗಿ QLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ವನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ವೈ-ಫೈ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿರರಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಬಳಸಲು ಸಹ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.