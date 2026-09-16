ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಉಸಿರಾಟದ ತಂತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರಾಳವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಎಳೆಬಿಸಿಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಸೆರೊಟೋನಿನ್' ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ನಿಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಭುಜಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ, ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ನಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಫಿ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ಪರಿಮಳ ಮೆದುಳಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟವಾದ ಪರಿಮಳಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಮುಂದೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಮೂಡ್ ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಿಂದ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡದ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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