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- ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಕುಡಿದಿರುತ್ತೀರಿ? ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆ ಹಾಲು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮನುಷ್ಯರು ಕುಡಿಬಹುದೇ?
ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಕುಡಿದಿರುತ್ತೀರಿ? ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆ ಹಾಲು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮನುಷ್ಯರು ಕುಡಿಬಹುದೇ?
ಹಸು, ಮೇಕೆ, ನಾಯಿ, ಸಿಂಹದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ, ಇರುವೆಗಳೂ ಹಾಲಿನಂತೆಯೇ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರವವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಇರುವೆ ಹಾಲು
ಇರುವೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತವೆಯೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇರುವೆಗಳು ಕೀಟಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೂ, ಇರುವೆಗಳ ಜೀವನಚಕ್ರದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಂತಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರವ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಲಾರ್ವಾ (Larva) ಹಾಗೂ ನಂತರ ಪ್ಯೂಪಾ (Pupa) ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ಯೂಪಾ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಲಿನಂತಹ ದ್ರವವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಹಾಲನ್ನು ಯಾರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ?
ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಇರುವೆಗಳು ಹಾಲು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಎಳೆಯ ಇರುವೆಗಳಾದ ಪ್ಯೂಪಾಗಳೇ ಈ ದ್ರವವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದ್ರವವನ್ನು ಲಾರ್ವಾಗಳು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಕ ಇರುವೆಗಳೂ ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾರ್ವಾಗಳು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಇರುವೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಇರುವೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶಗಳು, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಈ ದ್ರವವು ಇರುವೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಾಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳ ಕಾಲೋನಿಯ ಬದುಕೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವರು ಇರುವೆ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದೇ?
ಹಸು ಅಥವಾ ಮೇಕೆಯ ಹಾಲಿನಂತೆ ಇರುವೆ ಹಾಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಕಾರಣ: ಇರುವೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳು. ಅವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದ್ರವದ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ದ್ರವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
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