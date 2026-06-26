ದುಂಡು ಮುಖದವರಿಗೆ ಯಾವ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಲೋ ಪೋನಿ ಮಾಡಿ. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಬಳಸಿ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ದುಂಡು ಮುಖವಿರಲಿ, ಉದ್ದ ಮುಖವಿರಲಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡದು. ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ, ಹಿಂದೆ ಪೋನಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೈ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲುಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಮೆಸ್ಸಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಔಟಿಂಗ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಮುಖವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರಂತೆ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀಡಿ. ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಟ್ರೆಂಡಿಲ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಮದುವೆ/ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪೋನಿಟೇಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಪಫ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ದಪ್ಪ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬೌನ್ಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಿನ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿಸಿ.
ಕೂದಲಿಗೆ ಮಿಡ್ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀಡಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೂಸ್ ಕರ್ಲ್ ಮತ್ತು ವೇವ್ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸಬಹುದು.
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