Kannada

ದುಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್

ದುಂಡು ಮುಖದವರಿಗೆ ಯಾವ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. 

fashion Jun 26 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:shreyaghoshal@instagram
Kannada

ಗಜರದೊಂದಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಪೋನಿಟೇಲ್

ಪೋನಿಟೇಲ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಲೋ ಪೋನಿ ಮಾಡಿ. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಶನ್‌ ಬಳಸಿ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

Image credits: mosam_vasani_makeover03@instagram
Kannada

ಹೈ ಕರ್ಲ್ ಜೊತೆ ಲೋ ಪೋನಿಟೇಲ್

ದುಂಡು ಮುಖವಿರಲಿ, ಉದ್ದ ಮುಖವಿರಲಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡದು. ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ, ಹಿಂದೆ ಪೋನಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೈ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲುಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಬ್ಯಾಕ್ ಪಫ್ ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಮೆಸ್ಸಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಔಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: Instagram@cathrineheierenhansen
Kannada

ಟ್ರೆಂಡಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪೋನಿಟೇಲ್

ಮುಖವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರಂತೆ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀಡಿ. ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಟ್ರೆಂಡಿಲ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

Image credits: norafatehi@instagram
Kannada

ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪೋನಿಟೇಲ್

ಮದುವೆ/ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪೋನಿಟೇಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಪಫ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ದಪ್ಪ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬೌನ್ಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಿನ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿಸಿ. 

Image credits: instagram
Kannada

ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ವೀವಿ ಪೋನಿಟೇಲ್

ಕೂದಲಿಗೆ ಮಿಡ್ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀಡಿ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೂಸ್ ಕರ್ಲ್ ಮತ್ತು ವೇವ್ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram- @ashika_rangnath

ಹುಡುಗಿಯರ ಕೈಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡೋ 5 ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕಾಂಬೋಸ್!

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು; ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿ ಡಬಲ್

ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 6 ಬಗೆಯ ಫುಟ್‌ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

Trendy Earrings: 200 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಓಲೆಗಳು ಸೀರೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ!