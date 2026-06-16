ಪಾನಿ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬಿ ಹಗುರವಾಗಲು, ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರವೆಯ ಸರಿಯಾದ ಅನುಪಾತ ಬಳಸಿ. ಒಂದು ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪಾನಿ ಪೂರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಬೇಕೆಂದರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪೂರಿಗಳು ಹಗುರವಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ.
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಸ್ಲಿನ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿ, ಪೂರಿಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಪೂರಿ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ಆಗ ಕರಿಯುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಪಾನಿ ಪೂರಿ ಕರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್) ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ರಿಫೈನ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರಿಯಬೇಡಿ.
ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಕರಿಯುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೌಟಿನಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಅವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೌಟಿನಿಂದ ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರಿಯುವ ಬದಲು, ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 2-3 ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
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