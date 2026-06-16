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ಗಾಳಿಯಷ್ಟು ಹಗುರ, ಬಲೂನ್‌ನಷ್ಟು ಉಬ್ಬಿದ ಪೂರಿಗಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 7 ಹ್ಯಾಕ್ಸ್

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪಾನಿ ಪೂರಿ ಅಂಗಡಿಯ ಹಾಗೆ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ, ಗರಿಗರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಈ 7 ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
food Jun 16 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Pinterest
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ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರವೆ ಪ್ರಮಾಣ

ಪಾನಿ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬಿ ಹಗುರವಾಗಲು, ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರವೆಯ ಸರಿಯಾದ ಅನುಪಾತ ಬಳಸಿ. ಒಂದು ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿ.

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ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಪಾನಿ ಪೂರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಬೇಕೆಂದರೆ, ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪೂರಿಗಳು ಹಗುರವಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ.

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ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ

ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಸ್ಲಿನ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿ, ಪೂರಿಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

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ಲಟ್ಟಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ

ಪೂರಿ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ಆಗ ಕರಿಯುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

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ಎಣ್ಣೆಯ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮುಖ್ಯ

ಪಾನಿ ಪೂರಿ ಕರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್) ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ರಿಫೈನ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರಿಯಬೇಡಿ.

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ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಬೇಡಿ

ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಕರಿಯುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೌಟಿನಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಅವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೌಟಿನಿಂದ ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ.

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ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಕರಿಯಿರಿ

ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರಿಯುವ ಬದಲು, ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 2-3 ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

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