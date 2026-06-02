₹19ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು; ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿದ್ರೆ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್
ಈ ಲೇಖನವು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಐದು ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಕ್ಕಿ ಆಕಾರದ ಫ್ರೂಟ್ ಪಿಕ್, ಪ್ರಯಾಣದ ಸೋಪ್, ಮಾತ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಸೀಲರ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ₹20 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹಕ್ಕಿ ಆಕಾರದ ಸ್ಟಿಕ್
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಆಹಾರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಯ ಆಕಾರದ ಫ್ರೂಟ್ ಪಿಕ್ ಬಳಸಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪಿಕ್ಗಳು ನಿಮಗೆ deodap.in ನಲ್ಲಿ 15 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳದ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಗದದ ಸೋಪ್ ಸೆಟ್
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಗದದ ಸೋಪ್ ಅನುಕೂಲಕರ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಸೋಪ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
7-ದಿನಗಳ ಮಾತ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು deodap.in ನಲ್ಲಿ ₹19 ಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮಿನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೀಲರ್
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪ್ಯಾಕೇಟ್, ತಿಂಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಿನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೀಲರ್ನ್ನು ನೀವು deodap.in ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹19ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಷೀನ್ನ್ನು ಸ್ಟೇಪ್ಲರ್ನಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಉಪಕರಣ
ಸಸ್ಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು deodap.in ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹14 ಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರುಣಿಸಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
