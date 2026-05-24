ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆ ಅಥವಾ ಟೀ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತಹ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ 'ವಿಶ್ವದ ಸಕ್ಕರೆ ಬಟ್ಟಲು' ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ಯೂಬಾ (Cuba) ದೇಶವನ್ನು 'ವಿಶ್ವದ ಸಕ್ಕರೆ ಬಟ್ಟಲು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು.
ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶವೇ ಕ್ಯೂಬಾ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ದೇಶ ಬ್ರೆಜಿಲ್. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ 'ಎಥೆನಾಲ್' ಇಂಧನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
ಕಬ್ಬು ಒಂದು ಮರವಲ್ಲ, ಇದು ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ 'ಹುಲ್ಲು' ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯ. ಇದು 10 ರಿಂದ 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಂಬರ್ 1.ಸಕ್ಕರೆ ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ: ಭಾರತ ನಂಬರ್ 1.
