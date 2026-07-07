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ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

life Jul 07 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:AI Image
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ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನಂತಹ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದರೆ, ಅವು ಕೊಳೆತು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

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ಚಹಾ ಪುಡಿ (Used Tea Powder)

ಗಿಡಗಳು ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರಲು ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

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ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ (Eggshells)

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಗಿಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 

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ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು

ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಆ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವ ಬದಲು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿಡಿ

ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿ ಇಡಬಹುದು!

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