ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್-ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಳಸಬಹುದೇ? ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಇದು ನಿಜ. ಅಸ್ಸಾಂನ 51 ವರ್ಷದ ರೈತ ರತನ್ ರೇ ಅವರು ಹಳೆಯ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಯಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್-ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಳಸಬಹುದೇ? ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಇದು ನಿಜ. ಅಸ್ಸಾಂನ 51 ವರ್ಷದ ರೈತ ರತನ್ ರೇ ಅವರು ಹಳೆಯ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಯಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಣ್ಣ ಚಹಾ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೇ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ರೈತ ರತನ್ ರೇ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಉದಾಹರಣೆ.
ಅಸ್ಸಾಂನ ಧುಬ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದೂಪಾರದ ಚೊಯ್ಬಾರಿ ನಿವಾಸಿ ರತನ್ ರೇ ಅವರು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಹಾ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಹಾ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದೂ ಸಣ್ಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಅವರು, ಹಳೆಯ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮಿಕ್ಸರ್-ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಳಸಿ ಚಹಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಯಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದಲೇ ಚಹಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಯಂತ್ರ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಣ್ಣ ಚಹಾ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿದ ರತನ್ ರೇ ಅವರು ಹಳೆಯ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಲೋಹದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ಮಿಕ್ಸರ್-ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಲು, ಹರಿದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುರುಳಿಯಾಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ICAR) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯಂತ್ರವು ಚಹಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕ್ರಷ್, ಟಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಲ್ (CTC) ವಿಧಾನದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಏನಿದು CTC ಚಹಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿಧಾನ?
CTC ಎಂದರೆ ಕ್ರಷ್, ಟಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಲ್. ಅಂದರೆ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡುವುದು, ಹರಿದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುರುಳಿಯಾಗಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಚಹಾ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಚಹಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಗ ಕುದಿಯುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರತನ್ ರೇ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸಾಧನವು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
ತಮ್ಮ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳವಿದ್ದು, ಅದು ಬೇಗ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ರತನ್ ರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನುಭವ.
ಸಣ್ಣ ಚಹಾ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು?
ಚಹಾ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಕುದಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಣ್ಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ರತನ್ ರೇ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಹತ್ವವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ರೈತನ ಅನುಭವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ
ರತನ್ ರೇ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಧುಬ್ರಿಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರೈತರ ಅನುಭವದಿಂದ ಮೂಡುವ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಚಹಾ ಕೃಷಿ ಅನುಭವದಿಂದ ಎದುರಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ರತನ್ ರೇ ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಯೋಗ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮಿಕ್ಸರ್-ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಹಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ರತನ್ ರೇ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.