ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ವಾಸ್ನೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತೆ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೀವ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ಬಾರದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇರ್ಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ( LPG) ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 850 ರಿಂದ 1,000 ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಪಘಾತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ಎಕ್ಸ್ (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋರಿಕೆ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೋರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಿಲ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿಗಳು, ಲೈಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸೇವೆ 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆ ಆದಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆ ಆದಾಗ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅನಿಲಿ ಹೊರ ಹೋಗ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
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