ಝಡ್ಝಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಝಡ್ಝಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಝಡ್ಝಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಝಡ್ಝಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಝಡ್ಝಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಝಡ್ಝಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತನ್ನ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಝಡ್ಝಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಪ್ಪ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಾಗವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಝಡ್ಝಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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