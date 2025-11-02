Kannada

ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಕೆ

ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. 

kitchen Nov 02 2025
Author: Ashwini HR Image Credits:Pixabay
Kannada

ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಡಬ್ಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

Image credits: Pixabay
Kannada

ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ

ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೀಟಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

Image credits: stockPhoto
Kannada

ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಲಿ

ಅಡುಗೆಯಾದ ನಂತರ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: stockPhoto
Kannada

ರಬ್ಬರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ರಬ್ಬರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಕುಕ್ಕರ್ ಲಾಕ್ ಆಗುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ರಬ್ಬರ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ರಬ್ಬರ್‌ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ.

Image credits: Pixabay
Kannada

ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೆ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram
Kannada

ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಕವಿದೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.

Image credits: stockPhoto

ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಅಡುಗೆಮನೇಲಿ ಜಿರಳೆ ಕಿರಿಕಿರಿ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು!

ಗೃಹಿಣಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 7 ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಲೇಬೇಡಿ!

ಗೃಹಿಣಿಯರೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ 7 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್, ಸ್ಟೌ ಬಳಿ ಇಡಬೇಡಿ!

99% ಜನರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಸಿಯಾಗದಿರಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!