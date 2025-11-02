ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಡಬ್ಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೀಟಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಯಾದ ನಂತರ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರಬ್ಬರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಕುಕ್ಕರ್ ಲಾಕ್ ಆಗುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ರಬ್ಬರ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಕವಿದೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
