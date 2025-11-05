ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ, 15-20% ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ
ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ
ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶೇಕಡ 15 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 4 ರಿಂದ 6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಫ್ರೀಜರ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮೈನಸ್ 15 ರಿಂದ 18 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗೆ 1 ರಿಂದ 5 ಅಥವಾ 1 ರಿಂದ 7 ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 2 ಅಥವಾ 3 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಲು ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆರೆಯದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ
ನಿಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇಕೋ ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹವಾಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.