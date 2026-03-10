- Home
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
How to Prevent Milk from Spoiling
ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಹಾಲು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಡೇಟ್ ನೋಡಿ ತಂದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇರೆ.
ಹಾಲು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ
ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹಾಲು ತಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಡಬೇಡಿ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗಿಟ್ಟರೂ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹಾಲನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಾಗ, ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಚಮಚದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಕೂಡಾ ಮುಖ್ಯ.
ಹಾಲು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ನ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕೆಡುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಾಲನ್ನು ಮೊದಲು ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ (room temperature) ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ, ನಂತರವೇ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಚಮಚ ಹೀಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿ- ಬಿರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೆಷ್ ಫ್ರೆಷ್: ಹಂತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ
ಹಾಲು ಒಡೆಯಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕೊಳಕಾದ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದ ಪಾತ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹಾಲು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
