ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸು ವಾರ ಅಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ
Kitchen Tips: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ:
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು 'ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಜಾವಾಗಿ' ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 5 ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು. ನಂತರ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಪೇಪರ್ ಟವೆಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೊಳೆತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈಗ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಪೇಪರ್ ಟವಲ್ (ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್) ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಈ ಕಾಗದವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ
ನೀವು 15-20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿಡಿ. ಜಾರ್ ಅನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು 2-3 ತಿಂಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೆಣಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ನೆಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೇಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.
ಜಿಪ್-ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಿಪ್-ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
