ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ನ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಪಿಚಿಪಿಚಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಕಮಾಲ್ ನೋಡಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಉದುರು ಉದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಂಬೆರಸ ಬಳಸುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯ.
ಟಿಪ್ಸ್ ಕಲಿಯಿರಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕಲಿತಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ, ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೆಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭವಲ್ಲ
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಎಂದುಕೊಂಡರೂ, ನಾವು ಪ್ರತಿಸಲ ತರುವ ಅಕ್ಕಿಯ ತಳಿ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸಾಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಅಳತೆಯ ನೀರು ಹಾಕಿದರೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುವುದು, ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗುವುದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನ್ನ
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು, ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗುವುದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದು ಇದೆ. ಅನ್ನವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗಿ ಪಿಚಿಪಿಚಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ರೈಸ್ಬಾತ್ ಅನ್ನ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರೈಸ್ಬಾತ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಉದುರು ಉದುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಇದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನ್ನ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಕಮಾಲ್
ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ. ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಉದುರು ಉದುರು ಆಗುತ್ತದೆ.
ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಇನ್ನು ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಉದುರು ಉದುರು ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ರೆಮಿಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.