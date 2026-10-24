ಹೊಸ ಕಪಾಟು ಬೇಡ, ಖರ್ಚೂ ಬೇಡ: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿಸುವ 7 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಗಳು
ಸಣ್ಣ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೊಸ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸದೆ, ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ 7 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಡುಗೆಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅಡುಗೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೂ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ 7 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಟಿಪ್ 1 – ಅಡುಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ!
ಅಡುಗೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಜಾಗವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆ ನೋಡಲು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಟಿಪ್ 2 – ಡಬ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಿ!
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ಚಿಕ್ಕದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದರವರೆಗೆ ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಡಬ್ಬಿಗಳ ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇಕಾದ ಡಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಬಳಸದ, ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಟಿಪ್ 3 – ಎತ್ತರದ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ!
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಸಾಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆತಿದ್ದರೆ, ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಲು, ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಟೀ-ಕಾಫಿ ಪುಡಿಗಳು, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಅಡುಗೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಡಬಹುದು. ಎತ್ತರದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಡಲು ಈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ ತೇವಾಂಶ ತಗುಲದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಟಿಪ್ 4 – ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಉಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನದಂತಹ ಮಸಾಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಬೇಕಾಗುವ ಸೌಟು, ಚಾಕುವಿನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದ ಅಥವಾ ದೂರದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹಲವು ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬೇಗನೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ.
ಟಿಪ್ 5, 6 – ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ನೋಡಿ; ಒಂದೇ ಕಡೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಬೇಡಿ!
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಕಪಾಟಿನ ಅಗಲ, ಆಳ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಳತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಂದರೆ, ಅವು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹಾಗೆಯೇ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ತುರುಕದೆ, ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ತಟ್ಟೆಗಳು, ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ; ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಕಪಾಟಿನ ಪೂರ್ಣ ಎತ್ತರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಆದರೆ ಅವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೂರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಟಿಪ್ 7 – ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಳಸದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ.
ಆಮೇಲೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಖಾಯಂ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ. ಹೊಸ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಇರುವ ಅಡುಗೆಮನೆ ಜಾಗವನ್ನೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.