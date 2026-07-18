ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯನ್ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಉಪಯೋಗ ಹತ್ತಾರು ಇವೆ. ಅವುಗಳ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಆಭರಣ ಹಾಕಿದರೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಮೊಂಡಾದ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಹರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ವೈಫೈ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಪಾತ್ರೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
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