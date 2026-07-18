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ಫಾಯಿಲ್​ ಪೇಪರ್​ ಹತ್ತಾರು ಉಪಯೋಗ

ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯನ್​ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್​ ಉಪಯೋಗ ಹತ್ತಾರು ಇವೆ. ಅವುಗಳ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

kitchen Jul 18 2026
Author: Suchethana D Image Credits:viralgharelutips instagram
Kannada

ಆಭರಣ ಫಳಫಳ

ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್​ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್​ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಆಭರಣ ಹಾಕಿದರೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: viralgharelutips instagram
Kannada

ಕತ್ತರಿ ಹರಿತ ಮಾಡಲು

ಫಾಯಿಲ್​ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ಫೋಲ್ಡರ್​ ಮಾಡಿ ಮೊಂಡಾದ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಹರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಟ್​ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

Image credits: viralgharelutips instagram
Kannada

ಐರನ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಕೆಳಗೆ

ಐರನ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಕೆಳಗೆ ಫಾಯಿಲ್​ ಪೇಪರ್​ ಇಟ್ಟು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಐರನ್​ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: viralgharelutips instagram
Kannada

ವೈಫೈ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದರೆ

ವೈಫೈ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಇನ್​ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್​ ಹಿಂದೆ ಫಾಯಿಲ್​ ಪೇಪರ್​ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಿಗ್ನಲ್​ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: viralgharelutips instagram
Kannada

ಕಪ್ಪಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆ

ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಫಾಯಿಲ್​ ಪೇಪರ್​ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಪಾತ್ರೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: viralgharelutips instagram

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