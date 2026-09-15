ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಸಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ? ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಂದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ!
ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಬಳಿಕವೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಕ್ಸ್ನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಿಸಲು ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಸಾಕ್ಸ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ?
ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಜೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಸಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ .ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ತೊಳೆದ ನಂತರವೂ, ವಾಸನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬೆವರು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಸಾಕ್ಸ್ನ ನಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಸ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸಾಕ್ಸ್ ತೊಳೆಯುವ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಸಾಕ್ಸ್ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ
ಸಾಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬರುವ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು, ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆವರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸಾಕ್ಸ್ನ ಅಡಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಲಘುವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನಿಂದ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ನಿರಂತರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಒಂದು ಟಬ್ ಅನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2 ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಸಾಕ್ಸ್ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು: ಸಾಕ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಲೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಬೆವರು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೆ ತೊಳೆಯದಿರುವುದು:
ಬೆವರು, ಚರ್ಮದ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಸಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸದಿರುವುದು
ಸಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಮರಳಬಹುದು. ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಬಳಸಿ.
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