Soft mutton cooking tips: ಮಟನ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ್ರೂ ರಬ್ಬರ್ ತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆಯಾ? ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೇಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ! ಸಾರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಮಟನ್ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಬೆಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹಳೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥದ ಬಳಕೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಸಾರು ಅಥವಾ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಾಜಾ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು (Mango Leaves) ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಅಡುಗೆ ತಂತ್ರ ಅಡಗಿದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಂಸ ಮೃದುಗೊಳ್ಳಲು
ಕುರಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ (ರೆಡ್ ಮೀಟ್) ನಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಣ್ವಗಳು (Enzymes) ಇರುತ್ತವೆ. ಮಟನ್ ಕುದಿಯುವಾಗ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾಂಸದ ಬಿಗಿಯಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ನಾರುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಂಡು, ಮಾಂಸವು ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ (Tender) ಬೇಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಟನ್ ಬೇಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಇಂಧನ (ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಸೌದೆ) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಮಾಂಸದ ಬೇಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಬೇಗನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕಟು ವಾಸನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಹಸಿ ಮಾಂಸದಿಂದ ಬರುವ ಕಟು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಅಡುಗೆಗೆ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು (Herbal Aroma) ನೀಡಲು ಮಾವಿನ ಎಲೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಸಾಡಿ
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಡುಗೆ ಬಾಣಸಿಗರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬೇಯಿಸಲು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಬಹುದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಮಾಂಸವನ್ನು ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಅಡುಗೆಮನೆ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಲೆ ಬಳಸಬೇಕು?
ಮರದಿಂದ ಕಿತ್ತ ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಎಳೆಯ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು (ತುಸು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳು) ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಳಸಬೇಕು.
ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ದಪ್ಪ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು?
ಅರ್ಧದಿಂದ 1 ಕೆಜಿ ಮಟನ್ಗೆ ಕೇವಲ 1 ಅಥವಾ 2 ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು.
ಅತಿಯಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಗರು ರುಚಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ತೆಗೆಯಬೇಕು?
ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಮಟನ್ ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.
ಮಟನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಬಡಿಸುವ ಮುನ್ನ (ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ) ಸೌಟಿನಿಂದ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಬಹುದು.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಇದು ಸಹಕಾರಿ
ಮಟನ್ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾವಿನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಟ್ಯಾನಿನ್' ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ, ಎದೆಯುರಿ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ್ದು
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಾವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಮಾಂಸವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಾಖದಲ್ಲೇ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಬೇಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.