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- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಡಿ.. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ತರುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲ್ಲ!
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಡಿ.. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ತರುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲ್ಲ!
How to store coriander leaves: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತಂದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಟ್ರೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ತರುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲ್ಲ! ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುವ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ…
ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಳಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ
ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಳಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದಾಗ ಅದು ಕೊಳೆತು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ, ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯಂತೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಳಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಂತ 1: ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಹಂತ 1: ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಮತ್ತು ಕೊಳೆತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿ. ಕೇವಲ ತಾಜಾ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ದಪ್ಪ ದಂಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (ಇವುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು).
ಹಂತ 2: ತೊಳೆದು ತೇವಾಂಶ ಆರಿಸಿ
ಹಂತ 2: ತೊಳೆದು ತೇವಾಂಶ ಆರಿಸಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಧೂಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ತೊಳೆದ ನಂತರ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಸಿ (Drain ಮಾಡಿ).
ನಂತರ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ (ಕಾಟನ್ ಟವಲ್) ಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹರಡಿ, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಿಸಿ.
ಹಂತ 3: ಒಣಗಿಸುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಹಂತ 3: ಒಣಗಿಸುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡಿ.
ನೆನಪಿಡಿ: ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬಾರದು. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳ (Aroma) ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೊಠಡಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲೇ (Room temperature ನಲ್ಲಿ) 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 4: ಶೇಖರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 4: ಶೇಖರಿಸುವ ವಿಧಾನ
2-3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಲಘುವಾಗಿ ಕ್ರಶ್ (Crush) ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಹಸಿರಾದ ಗರಿಗರಿ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರೇವಿ, ಪಲ್ಯ, ದಾಲ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯಂತೆ 1 ಚಮಚ ಉದುರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಡುಗೆಗೆ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ!
ಇದು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಬದಲಾಗದೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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