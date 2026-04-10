ಸ್ಪ್ರೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಇಟ್ನೋಡಿ ಜಿರಳೆ ಸುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ
kitchen home remedies for cockroaches : ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಜಿರಳೆ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಒಂದು ಜಿರಳೆ, ಮೂರು, ನೂರು ಆಗೋದಿದೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಜಿರಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು
ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಜಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಸವಿದ್ರೂ ಜಿರಳೆ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿರಳೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಾನಾ ಖಾಯಿಲೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಜಿರಳೆ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿಷಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಟೈಪಾಯಿಡ್, ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಳಕೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಜಿರಳೆ ಓಡಿಸಬಹುದು.
ಲವಂಗ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲವಂಗಗಳು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿರಳೆಗಳು ಲವಂಗಗಳ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಡ್ರಾಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 8-10 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಗೆ ಜಿರಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸಕ್ಕರೆ
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಜಿರಳೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮಾನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಂಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ವಾಸನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಜಿರಳೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತಿಂದು ಸಾಯುತ್ತದೆ.
ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು
ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪರಿಮಳನವನ್ನು ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಜಿರಳೆಗಳು ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 5-6 ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ವಾಸನೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡುತ್ತವೆ.
ಕಹಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಜಿರಳೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬೇವಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಿರಳೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
ವಿನೆಗರ್
ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ವಿನೆಗರ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ದಾಲ್ಚಿನಿ
ದಾಲ್ಚಿನಿ ಕೇವಲ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿಯೂ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದರ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಜಿರಳೆ ಬರೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸ
ನಿಂಬೆ ರಸ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಈ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಜಿರಳೆ ಓಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಎರಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ನೆಲವನ್ನು ಒರೆಸಿ. ನಿಂಬೆಯ ಸಿಟ್ರಸ್ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವ ಜಿರಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ
ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿರಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕೀಳುತ್ತವೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಜಿರಳೆ ಓಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಜಿರಳೆ ಸಹಿಸಲಾಗದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
