ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಇಲ್ಲ, ರುಚಿಯೂ ಕೆಡಲ್ಲ.. ಕೊಳೆಯಾದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
How to clean mushrooms: ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅಂಟಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶ, ರುಚಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅಣಬೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ರಚನೆಯು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಮಶ್ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಣ್ಣು, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಶಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳು ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಅಂಟಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮಶ್ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ
ತುಂಬಾ ಕೊಳೆಯಾಗಿರುವ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
1. ಒಣ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬಳಕೆ
ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉದುರಿಸಿ. ಈಗ ಹಗುರವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಶ್ರೂಮ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೊಳೆಯು ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೇಗನೆ ತೊಳೆದು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.
2. ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಳೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವ ಬದಲು ಕಿಚನ್ ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಹಗುರವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿರುವ ಮೇಲ್ಪದರದ ಮಣ್ಣು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಶ್ರೂಮ್ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು
ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರತೆಗೆದು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ. ಗಮನವಿರಲಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಡಿ.
