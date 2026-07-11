ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತಾಜಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
Kitchen Tips: 60-100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ, ಜನರು ಹಾಲನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಲು ಕೆಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಸರಳ, ಉಪಾಯವನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪರಿಹಾರ ತುಂಬಾನೆ ಸುಲಭ.
ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತಾಜವಾಗಿಡಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಲನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸುಮಾರು 60-100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಹಾಲು ಕೆಡದಂತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಾಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾಲನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹಾಲು ಮನೆಗೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುದಿಸುವುದು
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಾಲು ಮನೆಗೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಾಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಪದೇ ಪದೇ ಕುದಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ
ಇನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕುದಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕುದಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕುದಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ, ಹಾಲನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಿತು.
ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು
ಹಿಂದಿನ ಮನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಾಲನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ದಪ್ಪ ಗೋಡೆಗಳು, ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ನೆಲಗಳು ಒಳಾಂಗಣ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿದವು. ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾಲಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಾಲು ಕೂಡ ತಂಪಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ನೀರು ಮಡಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇತರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವು ಸರಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಹಾಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಲುಕರೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ಹಾಲನ್ನು ಹಳೆಯ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಹಾಲು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ಕೆನೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿ.
ಪದೇ ಪದೇ ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಕೆನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆನೆಯನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಈ ವಿಧಾನವು ಮನೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಾಗ
ಇಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದ್ದರೂ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಈ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಲನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಬಹುದು.
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